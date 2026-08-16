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domenica 16 agosto 2026

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Lituania, 150 corgi in gara per la quinta edizione della 'Corgi Race'

LaPresse
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(LaPresse) La Lituania ha ospitato la quinta edizione della Corgi Race, l’appuntamento annuale dedicato ai celebri cani gallesi, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e del divertimento nella capitale lituana. Nonostante siano conosciuti soprattutto per il loro storico legame con la famiglia reale britannica, i corgi sono anche cani energici e instancabili, pronti a sfidarsi in velocità e agilità. Per celebrare il quinto anniversario dell’evento, quest’anno si sono riuniti a Vilnius circa 150 corgi provenienti da nove Paesi, impegnati in sette diverse categorie. Alla precedente edizione avevano partecipato 120 squadre arrivate da tutta Europa. Migliaia di lituani e turisti si sono ritrovati sabato al Vingis Park, il principale parco della capitale, per assistere alle diverse prove in programma: dallo sprint individuale alla gara per la “Voce più forte”, dalla sfida per il “Naso più fine” al “Run-Return”, fino all’agility e alla sfilata in costume. A chiudere la giornata è stata la gara principale, la Corgi Race. A conquistare il titolo di campione dell’edizione 2026 è stato “GG”, un corgi i cui proprietari provengono dagli Stati Uniti.