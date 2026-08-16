Lituania, 150 corgi in gara per la quinta edizione della 'Corgi Race'

(LaPresse) La Lituania ha ospitato la quinta edizione della Corgi Race, l’appuntamento annuale dedicato ai celebri cani gallesi, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e del divertimento nella capitale lituana. Nonostante siano conosciuti soprattutto per il loro storico legame con la famiglia reale britannica, i corgi sono anche cani energici e instancabili, pronti a sfidarsi in velocità e agilità. Per celebrare il quinto anniversario dell’evento, quest’anno si sono riuniti a Vilnius circa 150 corgi provenienti da nove Paesi, impegnati in sette diverse categorie. Alla precedente edizione avevano partecipato 120 squadre arrivate da tutta Europa. Migliaia di lituani e turisti si sono ritrovati sabato al Vingis Park, il principale parco della capitale, per assistere alle diverse prove in programma: dallo sprint individuale alla gara per la “Voce più forte”, dalla sfida per il “Naso più fine” al “Run-Return”, fino all’agility e alla sfilata in costume. A chiudere la giornata è stata la gara principale, la Corgi Race. A conquistare il titolo di campione dell’edizione 2026 è stato “GG”, un corgi i cui proprietari provengono dagli Stati Uniti.