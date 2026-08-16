Jinny Lu vince il concorso per il cane più brutto del mondo

(LaPresse) Jinny Lu è il nuovo vincitore del concorso per il cane più brutto del mondo, la singolare competizione annuale che celebra gli animali meno convenzionalmente belli e promuove l’adozione di cani provenienti dai rifugi. La 50ª edizione del concorso si è svolta venerdì alla Fiera della contea di Sonoma, a Santa Rosa, in California. Alla gara hanno partecipato cani arrivati anche dall’estero, tra cui concorrenti provenienti dalla Polonia. Jinny Lu, un carlino salvato da un rifugio, ha conquistato il primo posto. La cagnolina, di proprietà di Michelle Grady, ha portato alla sua padrona un premio di 5.000 dollari. Entrambe provengono da Ukiah, in California. Jinny Lu era stata salvata sulle montagne della Corea del Sud prima di essere adottata e trasferita in California. Al secondo posto si è classificata Pinky, un incrocio tra un Pomerania e un Chihuahua albino. Terzo posto, invece, per Otto, un incrocio di Chihuahua. Il concorso, giunto alla sua 50ª edizione, utilizza l’ironia della competizione per richiamare l’attenzione sui cani ospitati nei rifugi e sui vantaggi dell’adozione.