Afghanistan, i talebani celebrano 5 anni dal ritorno al potere a Kabul

(LaPresse) A Kabul, alcune persone hanno celebrato pubblicamente il quinto anniversario del ritorno al potere dei talebani, mentre le autorità hanno organizzato cerimonie ufficiali nella capitale e in diverse province del Paese. I leader talebani e altri funzionari si sono riuniti nella tradizionale sala dell’assemblea Loya Jirga, rivendicando di aver riportato stabilità in Afghanistan e di aver posto fine a decenni di conflitto e disordini. Nella capitale, alcuni uomini sono scesi in strada sventolando bandiere talebane e scandendo slogan a sostegno del governo. Convogli di veicoli hanno attraversato Kabul, provocando rallentamenti e ingorghi. Imponenti le misure di sicurezza: le forze talebane hanno presidiato le principali arterie della città, con numerosi posti di blocco lungo la strada che conduce alla sede della Loya Jirga. Celebrazioni si sono svolte anche in altre province dell’Afghanistan. Lungo le strade principali e nei mercati sono comparse bandiere talebane e manifesti con slogan celebrativi per il quinto anniversario del ritorno al potere.