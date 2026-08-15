Terremoto ai Campi Flegrei, verifiche dei Vigili del Fuoco a Pozzuoli

(LaPresse) Prosegue l’attività dei vigili del fuoco nell’area flegrea dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. A Pozzuoli sono impegnate squadre specializzate provenienti da diversi comandi, al lavoro per verificare le condizioni di sicurezza di edifici e strutture e valutare eventuali danni provocati dal sisma. Nel video, le immagini delle verifiche tecniche effettuate dai vigili del fuoco all’interno della chiesa di San Marco e del Duomo di San Procolo Martire. I controlli rientrano nelle attività di monitoraggio e messa in sicurezza avviate dopo il terremoto, con l’obiettivo di accertare le condizioni degli edifici e garantire la sicurezza di cittadini e strutture.