Regno Unito, Burnham sulla morte di Arday: "Una tragedia, non è il momento di giudicare"

(LaPresse) Il primo ministro britannico Andy Burnham ha definito «una tragedia su molti livelli» la morte di Jason Arday, ex professore dell’Università di Cambridge, trovato morto venerdì a Londra all’età di 41 anni. La polizia ha precisato che il decesso è inatteso, ma non viene considerato sospetto. Arday, sociologo e nel 2023 il più giovane professore nero nella storia di Cambridge, si era dimesso dall’incarico la scorsa settimana dopo settimane di intense polemiche e accuse di plagio riguardanti alcuni suoi lavori accademici. Le contestazioni avevano portato l’università ad avviare verifiche sul suo percorso e sulla sua nomina. Arday aveva respinto le accuse di plagio. Commentando la sua morte, Burnham ha invitato a non affrettare i giudizi e a riflettere sulle circostanze che hanno portato a questa situazione. «Non è il momento di affrettarsi a giudicare, direi piuttosto che è un momento di riflessione», ha dichiarato il premier britannico. La vicenda aveva attirato una forte attenzione mediatica, accompagnata da ulteriori contestazioni relative alle dichiarazioni di Arday sul proprio percorso professionale e personale. La sua famiglia ha denunciato una campagna di disinformazione e molestie e ha chiesto rispetto per la privacy. Cambridge ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex professore, mentre le indagini sulle circostanze della morte sono in corso. NO ACCESS UK BROADCASTERS, BBC, ITN, CNNI, AL JAZEERA, BLOOMBERG, GB NEWS, TALK TV