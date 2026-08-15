Polonia, inaugurata la statua della Madonna più alta d'Europa: supera il Cristo Redentore di Rio

Sabato è stata inaugurata in un piccolo villaggio polacco un’enorme statua della Vergine Maria, ritenuta la più alta d’Europa, alla presenza del leggendario leader anticomunista Lech Walesa. Centinaia di persone hanno partecipato alla consacrazione del monumento, che si erge per 55,6 metri sopra Konotopie, nella Polonia centrale, un centro abitato da meno di 150 persone. Mentre alcuni elicotteri spargevano rose rosse in miniatura sulla folla, dei sacerdoti in veste bianca celebravano la messa e il celebre gruppo folcloristico Mazowsze cantava e ballava sulle note della musica tradizionale polacca. La statua polacca è più alta — sebbene situata in un contesto meno spettacolare — di quella del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile, che misura circa 38 metri compreso il piedistallo.