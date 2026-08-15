Milano, Ferragosto di solidarietà: pranzo per oltre 200 persone all’Opera Cardinal Ferrari

(LaPresse) A Milano, Ferragosto si trasforma in una giornata di solidarietà e accoglienza all’Opera Cardinal Ferrari, dove è stato organizzato il tradizionale Grande Pranzo di Ferragosto dedicato alle persone senza dimora e in condizioni di grave fragilità. A tavola si sono riunite oltre 200 persone, accolte da una ventina di volontari per una giornata all’insegna della condivisione e della vicinanza. All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente di Opera Cardinal Ferrari, Luciano Gualzetti, e l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa e proseguita alle 13 con il pranzo, offerto da Lidl Italia, storico partner dell’Opera. Durante l’incontro, monsignor Delpini ha sottolineato come l’aumento delle persone senza dimora rappresenti un segnale che dovrebbe interrogare l’intera città. L’Arcivescovo ha invitato a non considerare la povertà come una condizione da affrontare soltanto attraverso l’assistenza, ma a promuovere una partecipazione più dignitosa alla vita della comunità. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha trasformato il giorno di Ferragosto in un’occasione concreta di solidarietà, ascolto e inclusione.