Indonesia, terremoto di magnitudo 7,7: le immagini dal drone dopo il sisma

(LaPresse) Un potente terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito nella mattinata di sabato la regione di Flores, in Indonesia, provocando almeno 40 morti, decine di feriti e ingenti danni a edifici, strade e infrastrutture. Le immagini riprese dal drone mostrano la devastazione lasciata dal sisma, con edifici crollati e infrastrutture danneggiate. Le autorità hanno riferito che numerose persone sono rimaste ferite e che il terremoto ha provocato anche frane. Secondo l’U.S. Geological Survey, la scossa è stata registrata alle 5:58 ora locale, a una profondità di circa 10 chilometri. L’epicentro si trovava a 68 chilometri a nord-nord-ovest della città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale. Dopo il terremoto le autorità hanno diramato un’allerta tsunami, invitando gli abitanti delle zone costiere a raggiungere aree più elevate. L’allarme è stato successivamente revocato dopo che l’agenzia meteorologica indonesiana non ha rilevato variazioni significative del livello del mare tali da rappresentare una minaccia per le comunità costiere. Il sisma ha comunque generato un piccolo tsunami e provocato nuove frane in una regione già frequentemente interessata da terremoti di forte intensità. Le operazioni di soccorso e di valutazione dei danni sono proseguite nelle ore successive alla scossa.