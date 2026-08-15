India, Modi celebra l’indipendenza e punta sui giovani: "Sono la priorità"

(LaPresse) – Il premier indiano Narendra Modi ha celebrato il 79° anniversario dell’indipendenza dell’India dal dominio britannico, ottenuta nel 1947. Nel discorso alla nazione dal Forte Rosso di New Delhi, Modi ha sottolineato la forza e il potenziale delle nuove generazioni. Secondo il premier, i giovani avranno un ruolo fondamentale nel trasformare l’India in una nazione sviluppata. Modi ha definito le nuove generazioni i principali beneficiari del futuro sviluppo economico e sociale del Paese.