Il Giappone ricorda gli 81 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale

(LaPresse) – Il Giappone ha commemorato sabato a Tokyo l’81° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, ricordando circa 3,1 milioni di vittime e rinnovando l’impegno per la pace. Alla cerimonia hanno partecipato circa 4.170 persone, tra cui l’imperatore Naruhito, l’imperatrice Masako, la premier Sanae Takaichi e i familiari dei caduti. Naruhito ha espresso il desiderio che, alla luce del passato e del “profondo rimorso”, gli orrori della guerra non si ripetano mai più. Takaichi ha ricordato le vittime di Hiroshima, Nagasaki, Okinawa e dei fronti esteri, definendone il sacrificio una base della pace e della prosperità del Giappone.

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