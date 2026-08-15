Corea del Nord, Kim Jong Un e famiglia celebrano l’anniversario della liberazione

(LaPresse) – Kim Jong Un ha commemorato a Pyongyang l’81° anniversario della liberazione dalla dominazione giapponese del 1945, accompagnato dalla moglie Ri Sol Ju e dalla figlia Kim Ju Ae. I media statali hanno mostrato il leader deporre corone di fiori nel grande cimitero dedicato ai cosiddetti “martiri rivoluzionari”. Kim ha inoltre reso omaggio al monumento dedicato ai combattenti della rivoluzione anti-giapponese, in una cerimonia dal forte valore simbolico. La famiglia ha visitato anche la Liberation Tower, eretta per commemorare le forze sovietiche che nel 1945 dichiararono guerra al Giappone e avanzarono nella parte settentrionale della penisola.