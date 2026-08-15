Argentina, 30 grandi felini lasciano l’ex zoo di Luján: al via il trasferimento

(LaPresse) È iniziato il trasferimento di 30 grandi felini dall’ex zoo di Luján, in Argentina, in una delle più imponenti operazioni di questo tipo mai realizzate. Dopo mesi di preparativi, l’organizzazione internazionale per il benessere degli animali Four Paws ha avviato il trasferimento degli animali verso due santuari specializzati. Nove tigri e sei leoni saranno accolti al Lionsrock Big Cat Sanctuary, in Sudafrica, mentre altre otto tigri e sette leoni saranno trasferiti al The Wild Animal Sanctuary, in Colorado. Le operazioni di trasferimento hanno richiesto particolare attenzione: alcuni animali sono entrati spontaneamente nelle gabbie predisposte per il trasporto, mentre altri hanno dovuto essere sedati sotto la supervisione di un veterinario. I grandi felini partiranno lunedì 17 agosto a bordo di voli passeggeri e cargo diretti verso le loro nuove strutture. Altri 27 animali, che non è stato possibile trasferire all’estero, rimarranno temporaneamente presso l’ex zoo di Luján.