Washington, vandalizzato il Memoriale dedicato alla Seconda Guerra Mondiale

Il Memoriale della Seconda Guerra Mondiale situato nel National Mall di Washington D.C. è stato vandalizzato nelle scorse ore: la fontana è stata riempita di bolle di sapone e sulla struttura è stata scritta la frase “Clean hands dirty $” con vernice rossa.

Il Dipartimento degli Interni ha diffuso un comunicato nella tarda serata di giovedì in cui si afferma che la polizia è sul posto e che le indagini sono in corso. “Il pubblico deve sapere che individueremo il responsabile di questo atto riprovevole, si legge nella nota”.

L’associazione Veterans of Foreign Wars ha definito l’atto vandalico “un atto di profonda mancanza di rispetto, uno schiaffo in faccia ai veterani che hanno prestato servizio e si sono sacrificati e alle famiglie che hanno portato quel fardello a casa”.

Il Memoriale della Seconda Guerra Mondiale si trova appena a est dello specchio d’acqua del Lincoln Memorial sul Mall. Dopo che un intervento di riparazione mal eseguito all’inizio di quest’anno aveva lasciato lo specchio d’acqua con sigillante blu scrostato e alghe verdi, il presidente Donald Trump aveva attribuito la responsabilità dei problemi al vandalismo senza fornire prove.