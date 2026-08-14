Usa, agente Ice punta la pistola contro una donna: la accusa di volerlo investire ma non è vero

Nuovo episodio di violenza da parte dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement) a Falls Church, in Virginia. Un agente ha puntato una pistola contro una donna minacciando di arrestarla per aver tentato di investire lui e i suoi colleghi. L’accaduto è stato ripreso dalla dash-cam a bordo dell’auto della ragazza e il video smentisce chiaramente le accuse delle forze dell’ordine. Dalle immagini pubblicate sui social, infatti, si vede la donna inveire contro gli agenti mentre questi stavano effettuando operazioni di controllo dell’immigrazione. Subito dopo la donna è stata fermata, un uomo dell’Ice le ha puntato una pistola contro e l’ha accusata di aver tentato di investirli. “La smetta, la farò arrestare”, ha detto l’agente. “E’ una bugia, dite solo cavolate”, ha replicato la donna. Appena hanno capito che la scena era stata dipresa dalla dash-cam, i poliziotti sono rientrati in macchina e se ne sono andati.