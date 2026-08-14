Turchia, barca di turisti va a fuoco: salvate 107 persone

Fiamme su un’imbarcazione di turisti che navigava al largo della costa di Fethiye, in Turchia. Il mezzo ha preso fuoco suscitando il panico delle persone a borde, che si sono gettate in acqua per sfuggire all’incendio. I viaggiatori sono stati soccorsi dalle unità della Guardia Costiera, che ha messo in salvo almeno 107 persone. I media locali hanno riferito che tra i passeggeri c’erano anche dei bambini, ma non è stato ancora stilato un elenco delle vittime. Resta da chiarire la causa alla base delle fiamme.