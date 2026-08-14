Regno Unito, incendio vicino a Birmingham: un bimbo e tre vigili del fuoco finiscono in ospedale

Giovedì le fiamme hanno devastato alcune abitazioni di Stourbridge, vicino a Birmingham. I vigili del fuoco in Inghilterra e Galles stanno affrontare diversi incendi scoppiati durante la quinta ondata di caldo intenso di questa estate (registrato un record di quattro giorni con temperature pari o superiori a 36 gradi; in due giorni in cui si sono raggiunti i 38).

I roghi boschivi nelle West Midlands sono stati “uno degli incidenti più gravi” che i pompieri della regione abbiano mai dovuto affrontare e hanno provocato il ricovero in ospedale di un bambino e di tre vigili del fuoco. Sono stati avvistati incendi anche nelle brughiere del Monmouthshire, nel sud-est del Galles.