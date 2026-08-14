Montenegro, gli incendi si propagano nel sud del Paese

Nuovi incendi nel sud del Montenegro. Le fiamme si stanno propagando rapidamente a causa dei forti venti, minacciando edifici e oliveti. Il fumo avvolge un’ampia area del comune di Ulcinj, mentre gli aerei antincendio stanno operando nelle zone più a rischio.

L’ondata di caldo torrido delle ultime settimane ha provocato siccità e alimentato i roghi boschivi dall’Europa occidentale ai Balcani, rendendo la vegetazione più secca e infiammabile.