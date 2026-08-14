Lecco, la secca del fiume Adda ferma il traghetto di Leonardo da Vinci

La siccità ferma anche il traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, in provincia di Lecco. “Il fiume Adda ha una portata di circa 55 metri cubi al secondo, contro i 180 di un mese fa – spiega il sindaco Fabio Vergani -: manca acqua per agricoltura, cittadini e industria, un’estate che ricorda solo il 2022. Servono piogge intense e prolungate, non temporali passeggeri”. Il natante, ultimo superstite prima della costruzione dei ponti, viene usato anche da studenti e lavoratori nel periodo di chiusura del ponte di Brivio, spiega il presidente della Pro Loco Fabio Mapelli.