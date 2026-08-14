India, crolla tunnel nel nord del Paese: muoiono 7 operai

Nel nord dell’India, un tunnel in fase di costruzione nell’ambito di un progetto idroelettrico è crollato durante la notte, causando la morte di almeno sette operai.

È stata avviata un’operazione di soccorso dopo che un’improvvisa ondata di acqua e detriti si è riversata nel tunnel. Delle 22 persone che stavano lavorando nella galleria, 12 sono state salvate vive e altre tre risultano ancora disperse.

Le squadre di soccorso della Forza nazionale e statale di risposta alle catastrofi, della Polizia di frontiera indo-tibetana e dei vigili del fuoco stanno lottando contro l’innalzamento del livello dell’acqua e i detriti mentre cercano i lavoratori rimasti.