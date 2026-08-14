Incendi in Croazia, gente e auto in fuga dalle fiamme

In Croazia, 14 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui sette versavano ancora in condizioni critiche nelle prime ore di venerdì 14 agosto, a causa di un incendio che ha imperversato durante la notte nei pressi della città costiera di Omiš, costringendo oltre 1.000 persone ad evacuare le proprie case. L’incendio, scoppiato nella serata di ieri, si è rapidamente propagato a causa del forte vento. L’emittente pubblica HRT ha riferito che l’incendio si è avvicinato al centro della città, lasciando alcune zone di Omis senza elettricità e distruggendo numerose auto. I media croati hanno pubblicato foto di una palestra affollata della città, dove le persone si accalcavano sui letti e sul pavimento. Testimoni hanno riferito a HRT che diverse persone si sono gettate in mare dopo che alcune imbarcazioni avevano preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio entro venerdì mattina, mentre altre squadre a bordo di aerei si dirigevano più a sud verso la penisola di Peljesac, dove un altro incendio boschivo era scoppiato durante la notte.