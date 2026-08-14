Gerusalemme, ebrei in preghiera alla moschea di Al-Aqsa

Gli ebrei israeliani hanno pregato nel complesso della Moschea di Al-Aqsa mentre le tensioni si inaspriscono dopo un’ondata di violenza da parte dei coloni nella Cisgiordania occupata.

Le immagini mostrano alcuni uomini che giovedì pregano all’interno del complesso, mentre altri giacciono a terra sotto lo sguardo della polizia israeliana.

Le autorità di Gerusalemme limitano l’accesso al sito, ma gli agenti continuano a consentire l’ingresso a un numero ristretto di fedeli ebrei e ad altri non musulmani. Gli ebrei venerano il sito come il Monte del Tempio, dove un tempo sorgevano i templi biblici. Si tratta del luogo più sacro dell’ebraismo e oggi ospita la Moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam.

Nel frattempo, per cinque notti consecutive, i coloni israeliani hanno circondato tre abitazioni palestinesi alla periferia di una città della Cisgiordania occupata, impedendo alle famiglie di allontanarsi in sicurezza mentre le loro scorte di cibo e acqua si esaurivano.

Lo stallo nella città di Qusra, nel nord della Cisgiordania, è l’ultimo episodio di un’ondata di violenze da parte dei coloni che sta sconvolgendo il territorio, che Israele ha occupato durante la guerra del Medio Oriente del 1967 e che costituirebbe la parte principale di un futuro Stato palestinese.