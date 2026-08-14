Germania, incendio nel nord della Renania: evacuate quasi 2mila persone

Venerdì in Germania sono stati dispiegati elicotteri e tutti gli abitanti di un villaggio nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono stati evacuati, mentre nelle vicinanze continuava a divampare un incendio boschivo.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, venerdì mattina erano in fiamme quasi 300 ettari di terreno nella foresta di Hürtgen.

Ciò ha spinto le autorità a ordinare ai 1.800 abitanti del villaggio di Gey di abbandonare le proprie abitazioni.

Sono stati dispiegati diversi elicotteri, carri armati dell’esercito e autobus per l’evacuazione al fine di fornire supporto nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nelle misure di evacuazione.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca DPA, anche la presenza nella foresta di ordigni inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale ha ostacolato le operazioni di spegnimento.

La causa dell’incendio rimane sconosciuta e le autorità non hanno escluso ulteriori evacuazioni nella zona.