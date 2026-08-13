Russia-Giappone, Putin visita le isole Curili contese e assiste alle esercitazioni militari nel Pacifico

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato le isole Curili, un arcipelago del Pacifico controllato dalla Russia e rivendicato anche dal Giappone, suscitando proteste da parte di Tokyo. Il capo del Cremlino si è recato nell’impianto di lavorazione del pesce Yasny sull’isola di Iturup nella regione di Sakhalin. Il capo di Stato della Russia ha visitato lo stabilimento, ha parlato con i dipendenti, ha assaggiato il caviale e si è fatto fotografare con il personale. Inoltre ha osservato la fase finale delle esercitazioni della flotta del Pacifico a Yuzhno-Sakhalinsk a bordo dell’incrociatore lanciamissili Guards Varyag, la nave ammiraglia russa nel Pacifico. Sulle isole Curili c’è un disputa con il Giappone che ritiene siano territori occupati dalla Russia dopo la Seconda guerra mondiale. Dopo questa visita di Putin infatti Tokyo ha formalmente protestato con Mosca.