Report, Salvini: "Ranucci delira, faccia un passo indietro da conduzione"

“Ranucci dovrebbe fare un passo indietro dalla conduzione? Assolutamente sì, fosse coinvolto un giornalista della Lega o di centrodestra nella metà delle cose che stanno uscendo ci sarebbero già i cortei della Cgil e dell’Usigrai, quindi un po’ di cautela fino a che non verrà fatta chiarezza, può prendersi una pausa”. Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini parla così del conduttore di Report, vittima di un attentato di cui l’amico Lavitola ha confessato di essere il mandante, all’uscita dal carcere di Bollate al termine di una visita a Mario Roggero. “Al di là dei deliri e degli accostamenti con Falcone, Borsellino, Aldo Moro, che spero siano frutto del caldo d’altronde ci sono 40 gradi, fa caldo e tutti possono sfasare, però da un attentato organizzato da quello che lui affermava essere un carissimo amico per potenziargli la scorta, se solo solo fosse vero questo diciamo che scegliti meglio gli amici e non andare in conduzione in Rai”, ha concluso Salvini, dopo aver incontrato in carcere il gioielliere condannato per l’omicidio di due rapinatori.