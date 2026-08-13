Regno Unito, suppletive a Clacton: Farage sfidato dal comico 'Binface'

Decine di migliaia di elettori si recheranno alle urne oggi per le elezioni suppletive in una piccola località balneare alle porte di Londra, che vedranno Nigel Farage, un potenziale candidato alla carica di prossimo premier del Regno Unito, confrontarsi con una serie di candidati indipendenti ed eccentrici, come il comico ‘Binface’ che indossa un bidone della spazzatura in testa. Count Binface è un personaggio satirico interpretato dal comico britannico Jon Harvey che si presenta alle elezioni come se fosse un supereroe.
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