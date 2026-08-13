Putin alle isole Curili, il Giappone protesta: le parole della premier Takaichi

Dopo il ministro degli Esteri Motegi, anche la premier giapponese Sanae Takaichi ha protestato per la visita di Putin alle Isole Curili, contese. “I Territori del Nord sono parte integrante del territorio giapponese, sia storicamente che secondo il diritto internazionale”, ha dichiarato la capa del governo di Tokyo. Il presidente russo ha visitato oggi un’isola dell’arcipelago di Hokkaido, occupato dalla Russia ma rivendicato dal Giappone. “Offende i sentimenti del popolo giapponese ed è assolutamente inaccettabile”, ha dichiarato Takaichi ai giornalisti giapponesi presso la sua residenza ufficiale a Tokyo.