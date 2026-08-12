Sant'Anna di Stazzema, Tajani: "In Europa stesso spettro intolleranza e estremismo"

Antonio Tajani ha preso oggi, 12 agosto, parte alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca. “Il nazismo e il fascismo sono la tragedia del passato che non ritorneranno in quelle forme. Ma l’Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell’intolleranza, dell’estremismo, della falsificazione ideologica. Vi sono nel mondo regimi che aggrediscono stati sovrani come l’Ucraina con la legge del più forte. Vi sono sistemi totalitari che posseggono l’arma atomica o mirano a realizzarla”, ha dichiarato il vicepremier nel corso del suo intervento.