Yemen, droni e missili verso il porto di Al-Makha: i video diffusi dai ribelli Houti

I ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, hanno diffuso domenica 9 agosto dei video che mostrerebbero il lancio di missili e droni sferrati contro il porto di al-Makha, sul Mar Rosso, nel sud-ovest del Paese, controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale. Nell’attacco sarebbero morte almeno 7 persone, secondo quanto riferito dalle Forze di Resistenza Nazionale, una forza alleata del governo yemenita, e altre 15 sono rimaste ferite. I ribelli Houti hanno anche affermato di aver attaccato un impianto petrolifero nella vicina Arabia Saudita. Al-Makha è uno dei principali porti sotto il controllo del governo yemenita ed è stato ristrutturato per gestire il traffico marittimo che evita il porto di Hodeida, controllato dagli Houthi. Secondo fonti ufficiali di Sana’a sono stati danneggiati gravemente edifici e moli dello scalo marittimo, nonché merci e scorte alimentari.