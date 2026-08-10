Taiwan, nuove esercitazioni simulano risposta a uno sbarco cinese

Lunedì mattina, le forze armate di Taiwan hanno spostato carri armati, veicoli blindati e artiglieria dalla parte orientale di Hualien a Yilan, simulando una risposta a un’operazione di sbarco cinese contro il nord-est di Taiwan, nell’ambito delle esercitazioni militari annuali Han Kuang. Il 2° Battaglione di Armi Combinate e un battaglione di artiglieria del Comando di Difesa di Hualien dell’Esercito sono partiti da Hualien nella tarda serata di domenica e sono arrivati ​​a Yilan prima dell’alba, svolgendo una rapida missione di rinforzo in condizioni di guerra simulate. Lo scenario dell’esercitazione prevedeva uno sbarco dell’Esercito Popolare di Liberazione nella parte orientale di Taiwan, che avrebbe rappresentato una seria minaccia per i porti di Yilan.