Sri Lanka, a Colombo il festival internazionale degli aquiloni: le spettacolari immagini

Domenica, aquiloni colorati hanno riempito il cielo sopra la capitale dello Sri Lanka, Colombo, in occasione del “Derana–Signal Colombo International Kite Festival”, che ha visto riunirsi appassionati locali e internazionali. Grandi aquiloni dalle forme più svariate – animali, creature marine, personaggi dei cartoni animati e figure tradizionali – hanno volteggiato sopra il Galle Face Green, attirando una folla di famiglie e bambini. I partecipanti internazionali si sono inoltre esibiti in spettacolari dimostrazioni di volo acrobatico coordinato. Secondo gli organizzatori, la sesta edizione del festival ha coinvolto 80 aquilonisti professionisti provenienti da 30 Paesi, oltre a circa 2.500 partecipanti locali che si sono sfidati in otto diverse categorie.