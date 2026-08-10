Filippine, inondazioni a causa del tifone Dolphin: case circondate dall'acqua

Il tifone Dolphin non ha toccato terra nelle Filippine, ma ha intensificato le piogge monsoniche stagionali e le inondazioni in alcune zone del Luzon meridionale, inclusa la densamente popolata area metropolitana di Manila. Il personale della Guardia Costiera filippina ha guadato strade allagate a Cavite, mentre le forti piogge monsoniche inondavano le zone residenziali. I filmati mostrano le acque alluvionali che circondano le case, con i soccorritori che utilizzano gommoni per evacuare i residenti e metterli in salvo. Secondo i funzionari della protezione civile, oltre 12.000 persone sono state sfollate a causa delle inondazioni e delle piogge torrenziali, mentre diverse città e paesi del nord hanno sospeso le lezioni venerdì e sabato.