Cina, il tifone Dolphin su Yueqing con venti a 180 km/orari: centinaia di alberi abbattuti

Il tifone Dolphin ha provocato gravissimi danni nella città di Yuequing, nella provincia dello Zhejiang, nell’est della Cina. La perturbazione ha portato fortissime piogge e venti che hanno sfiorato i 180 km/h, causando la caduta di centinaia di alberi e la rottura di rami che hanno bloccato le strade in tutta la città. Dolphin, il tredicesimo tifone del 2026, ha toccato terra nella città di Yuhuan intorno alle 17:30 di domenica 9 agosto, per poi abbattersi una seconda volta sulla città di Yueqing, nello Zhejiang, intorno alle 18:40, secondo quanto riferito dal Centro Meteorologico Nazionale cinese. I venti di burrasca portati dal tifone hanno spezzato tronchi e rami di oltre 900 alberi in città, costringendo il personale forestale e i vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per rimuovere gli ostacoli dalle strade. I soccorritori hanno anche evacuato molti residenti in situazioni di pericolo o in zone allagate.
Secondo le autorità meteorologiche cinesi, il tifone Dolphin si è indebolito fino a diventare una tempesta tropicale, ma continua a portare piogge torrenziali e forti venti nelle regioni orientali del Paese.
Il tifone Dolphin ha provocato gravissimi danni nella città di Yuequing, nella provincia dello Zhejiang, nell’est della Cina. La perturbazione ha portato fortissime piogge e venti che hanno sfiorato i 180 km/h, causando la caduta di centinaia di alberi e la rottura di rami che hanno bloccato le strade in tutta la città. Dolphin, il tredicesimo tifone del 2026, ha toccato terra nella città di Yuhuan intorno alle 17:30 di domenica 9 agosto, per poi abbattersi una seconda volta sulla città di Yueqing, nello Zhejiang, intorno alle 18:40, secondo quanto riferito dal Centro Meteorologico Nazionale cinese. I venti di burrasca portati dal tifone hanno spezzato tronchi e rami di oltre 900 alberi in città, costringendo il personale forestale e i vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per rimuovere gli ostacoli dalle strade. I soccorritori hanno anche evacuato molti residenti in situazioni di pericolo o in zone allagate.