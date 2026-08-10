Cina, il tifone Dolphin su Yueqing con venti a 180 km/orari: centinaia di alberi abbattuti

Il tifone Dolphin ha provocato gravissimi danni nella città di Yuequing, nella provincia dello Zhejiang, nell’est della Cina. La perturbazione ha portato fortissime piogge e venti che hanno sfiorato i 180 km/h, causando la caduta di centinaia di alberi e la rottura di rami che hanno bloccato le strade in tutta la città. Dolphin, il tredicesimo tifone del 2026, ha toccato terra nella città di Yuhuan intorno alle 17:30 di domenica 9 agosto, per poi abbattersi una seconda volta sulla città di Yueqing, nello Zhejiang, intorno alle 18:40, secondo quanto riferito dal Centro Meteorologico Nazionale cinese. I venti di burrasca portati dal tifone hanno spezzato tronchi e rami di oltre 900 alberi in città, costringendo il personale forestale e i vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per rimuovere gli ostacoli dalle strade. I soccorritori hanno anche evacuato molti residenti in situazioni di pericolo o in zone allagate.

Secondo le autorità meteorologiche cinesi, il tifone Dolphin si è indebolito fino a diventare una tempesta tropicale, ma continua a portare piogge torrenziali e forti venti nelle regioni orientali del Paese.