Ucraina, attacco di Kiev su Belgorod: cinque morti

Nella regione russa di confine di Belgorod, domenica alcuni attacchi di droni ucraini hanno causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre ventiquattro, tra cui un bambino di quattro anni, secondo quanto riferito dall’amministrazione regionale. Le autorità hanno reso noto che gli attacchi hanno danneggiato 29 condomini e cinque abitazioni private, oltre a edifici amministrativi e strutture commerciali. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le proprie forze hanno abbattuto 153 droni ucraini nel corso della notte, anche sopra la Crimea, il Mar Nero e il Mar d’Azov.