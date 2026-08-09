Nigeria, il gigantesco matrimonio di massa a Kano: 1.500 coppie si sposano

A Kano, in Nigeria, 1.500 coppie si sono sposate contemporaneamente durante una grande cerimonia organizzata dallo Stato per aiutare le persone a basso reddito a sostenere i costi del matrimonio e favorire la stabilità familiare. L’iniziativa, finanziata con 1,5 miliardi di naira, circa 1,1 milioni di dollari, è stata promossa dal governatore Abba Kabir Yusuf e ha coinvolto coppie provenienti dalle 44 aree amministrative locali. Il programma era rivolto a vedove, divorziati e persone non sposate in difficoltà economiche. Prima delle nozze, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a controlli medici, compresi test per HIV ed epatite e verifiche di compatibilità genotipica. La cerimonia si è svolta nella moschea centrale di Kano secondo i riti islamici. Le donne hanno atteso all’esterno durante la firma dei documenti matrimoniali. Agli sposi sono previsti anche mobili, generi alimentari, beni per la casa e un sostegno economico. Le candidature iniziali erano oltre 5mila: dopo la selezione, sono state formate le 1.500 coppie.