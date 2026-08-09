Libano, Netanyahu: "Stiamo eliminando i terroristi"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato delle operazioni militari condotte negli ultimi giorni in Libano, respingendo le “voci di ogni genere” circolate sulla situazione. “Negli ultimi giorni Israele ha condotto operazioni decise in Libano, eliminando terroristi, anche sulla cresta di Ali al-Tahir”, ha dichiarato Netanyahu, senza fornire ulteriori dettagli. Il premier ha spiegato che Israele è impegnato in “un’operazione molto importante” e ha assicurato che le attività vengono condotte “con determinazione e saggezza”, in collaborazione con le Forze di Difesa Israeliane. “Stiamo eliminando le minacce: questo è ciò che conta”, ha concluso.