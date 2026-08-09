Israele, Netanyahu: "Respingiamo il piano del Board of Peace per Gaza"

Israele “respinge il documento in 15 punti” presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo la riunione settimanale del Gabinetto di sicurezza. “Le Forze di Difesa israeliane non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà disarmato”, le sue parole riportate dai media israeliani. “Ne stiamo parlando con gli americani. Hanno delle idee, alcune delle quali sono accettabili e altre no, e sappiamo come opporci a queste cose. Le Forze di Difesa Israeliane continueranno a contrastare le minacce contro le nostre forze e contro i nostri cittadini”, ha aggiunto Netanyahu precisando che “finché sarò primo ministro, non verrà istituito uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria”.