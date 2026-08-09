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lunedì 10 agosto 2026

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Cina, il tifone Dolphin si avvicina: il vento si abbatte sulle coste del Paese

LaPresse
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La Cina si prepara all’arrivo del tifone Dolphin, che ha già provocato forti piogge nel nord di Taiwan e si dirige verso la costa orientale cinese. A Shanghai sono stati cancellati oltre 1.300 voli nei due principali aeroporti, Hongqiao e Pudong, mentre le autorità hanno disposto evacuazioni nelle aree più esposte. Il tifone, con venti massimi sostenuti di circa 162 km/h, dovrebbe raggiungere nella giornata di domenica la provincia dello Zhejiang e il nord del Fujian. I meteorologi prevedono precipitazioni comprese tra 200 e 400 millimetri in alcune zone, con elevati rischi di alluvioni e frane.  Nello Zhejiang circa 390.000 persone sono state evacuate dalla città di Taizhou, mentre a Shanghai oltre 30.000 residenti sono stati trasferiti dalle aree considerate più pericolose. Sospese inoltre le attività marittime, comprese quelle di traghetti e crociere. Le autorità cinesi hanno innalzato il livello di allerta e invitato la popolazione delle regioni interessate a seguire le indicazioni di sicurezza.