Usa, livelli dell'acqua troppo bassi alla diga di Hoover

Venerdì, i visitatori della diga di Hoover e del lago Mead negli Usa hanno potuto notare un forte calo dei livelli dell’acqua. I bassi livelli idrici sia nel lago Mead che nel lago Powell hanno spinto il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti a formulare una proposta riguardante il fiume Colorado, nel tentativo di scongiurare una crisi idrica. Secondo la proposta, Arizona, California e Nevada preleverebbero una minore quantità d’acqua dal fiume Colorado. Sebbene Arizona e Nevada abbiano già subito tagli in passato, questa proposta potrebbe comportare riduzioni più significative, con ripercussioni su agricoltura, centri urbani e comunità locai.