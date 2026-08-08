Spagna, controlli negli aeroporti per i viaggiatori che arrivano dall'Italia

Le forze dell’ordine spagnole stanno effettuando controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti, nei confronti dei viaggiatori che provengono dall’Italia. Gli accertamenti sono operativi dalla mezzanotte di sabato 8 agosto e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del prossimo 7 settembre, salvo eventuali cambiamenti. Le immagini diffuse dalla Policia Nacional mostrano le verifiche messe in atto negli scali del Paese iberico, tra cui l’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat.