Polizia, maxi blitz a Napoli e Gioia Tauro: un arresto e 23 denunce

La Polizia di Stato ha svolto un’attività straordinaria di controllo del territorio a Gioia Tauro nel Rione Ciambra e a Napoli nel campo nomadi di Poggioreale. Durante le operazioni è stata arrestata una donna di nazionalità rumena; sono stati inoltre denunciati 23 stranieri maggiorenni, accompagnati 4 stranieri in Questura, identificate 347 persone di cui 187 con precedenti, eseguite 24 perquisizioni, controllati 153 veicoli e sequestrati 8 quintali di cavi di rame, una pistola calibro nove completa di caricatore, una katana, un camion con rimorchio ed un’autovettura privi di copertura assicurativa. Alle operazioni hanno concorso anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.