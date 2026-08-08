Marcinelle, La Russa: “C’è chi in passato ha voltato le spalle e chi lo fa ancora”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa duro nei confronti dei rappresentanti della Cgil, accusati da Fratelli d’Italia di essersi voltati di spalle mentre leggeva il messaggio di Sergio Mattarella al Bois du Cazier, durante le commemorazioni ufficiali della tragedia di Marcinelle, in Belgio. “Non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. Voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro, italiani e stranieri”, ha detto il presidente del Senato. “La storia di Marcinelle la mia comunità l’ha sempre celebrata. Ma c’è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno lo continua ancora a fare”, ha aggiunto La Russa. Immediata la replica del segretario generale della Cgil Maurizio Landini che ha smentito il partito al governo. Dai video che circolano, infatti, ad essersi girati di spalle sarebbero stati gli esponenti del sindacato belga Fgtb.