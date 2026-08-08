Funerali Guccini, fan fuori dalla casa a Pavana: "Ci ha sempre accolto e dato tantissimo"

Si sono svolti in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì all’età di 86 anni. La funzione si è svolta nel giardino della sua casa di famiglia a Pavana, frazione in provincia di Pistoia. Fuori dai cancelli della sua abitazione si è presentata qualche decina di appassionati, che ha applaudito al momento del passaggio della salma del cantautore. “Lui ci ha dato tantissimo, la nostra esistenza probabilmente poteva essere diversa senza il suo contributo – ha dichiarato un fan – Fantastico, unico e inimitabile. Lui ci ha accolto, ci ha aperto la porta di casa, è stato anche bello vederlo con i nostri figli in braccio”. Nel mese di settembre a Bologna è in programma una funzione commemorativa pubblica per consentire a tutti gli amanti di Guccini di rendergli omaggio un’ultima volta.