Cina, misure eccezionali in vista dell'arrivo del tifone Dolphin

Le autorità locali della Cina orientale hanno intensificato le misure precauzionali in vista dell’avvicinarsi del tifone Dolphin, sospendendo i collegamenti via traghetto e interrompendo i lavori di costruzione in mare aperto, dato che sono previste forti piogge e venti di burrasca. Alle 8:00 di venerdì, il centro del tifone Dolphin – il tredicesimo della stagione – si trovava a circa 820 chilometri a est di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang. Con venti massimi di forza 14 vicino al centro, la tempesta dovrebbe attraversare le isole Ryukyu nel corso della giornata prima di spostarsi verso il Mar Cinese Orientale. I meteorologi prevedono che il tifone Dolphin toccherà terra lungo le coste dello Zhejiang e del Fujian settentrionale tra il pomeriggio di domenica e la mattina di lunedì. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha mantenuto l’allerta gialla per la tempesta, il terzo livello più alto nel sistema di allerta a quattro gradi del Paese.