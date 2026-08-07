Ucraina, esercitazioni di caccia F-16 romeni

Caccia F-16 dell’Aeronautica militare romena hanno condotto esercitazioni di reazione rapida in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza a causa della guerra russa nella vicina Ucraina. Secondo il ministero della Difesa Nazionale, l’esercitazione mirava a mostrare come vengono eseguite specifiche missioni di pattugliamento aereo. Droni provenienti dall’Ucraina, a nord e a est, hanno più volte sconfinato in Romania, Paese membro della NATO e dell’Unione Europea. L’episodio si è verificato anche a maggio, quando un drone ha ferito una madre e suo figlio dopo essersi schiantato contro un condominio nella città di Galati, lungo il Danubio.