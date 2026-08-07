Thailandia, sparatoria in una scuola: almeno 7 morti e 15 feriti

Una sparatoria è avvenuta all’interno della scuola Thepsirin Nonthaburi, nella provincia di Nonthaburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Lo riferiscono i media locali. Secondo Thai PBS al momento si contano “15 feriti e 7 morti” e “le autorità hanno ora confermato il decesso dell’autore della sparatoria, uno studente di terza media“. Le prime informazioni indicano che “uno studente di 15 anni ha sparato a un insegnante con un’arma da fuoco”. “Gli studenti che hanno assistito all’incidente hanno rivelato che l’aggressore indossava una tuta da ginnastica viola e ha sparato diversi colpi all’interno della scuola prima che alcuni studenti tentassero di fuggire”.