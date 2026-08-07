La Russa rende nuovamente omaggio a Franco Baresi

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato nell’Aula di Palazzo Madama Franco Baresi e Francesco Guccini, la leggenda del Milan e il grande cantautore scomparsi rispettivamente il 31 luglio e il 6 agosto. “L’ultimo ricordo che ho fatto in questa Aula riguardava Franco Baresi, che è stato il capitano della Nazionale. Ho visto che qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale piuttosto che di capitano del Milan”, ha dichiarato La Russa. “A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi di calcio di qualunque squadra, e quindi della Nazionale, ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan, non ho certo un motivo per non farlo, anche perché in famiglia sono pieno di milanisti…”, ha concluso La Russa.