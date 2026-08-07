Chicago, il fiume invaso da paperelle di gomma per un'iniziativa benefica

Giovedì, oltre 90.000 paperelle si sono tuffate nel fiume Chicago, gareggiando a ritmo tranquillo verso il traguardo dell’annuale “Chicago Ducky Derby”, un evento di raccolta fondi a favore di Special Olympics. Una pioggia di paperelle di gomma si è riversata da un camion sul ponte di Columbus Drive, finendo direttamente in acqua. Hanno galleggiato per circa 15 minuti prima che la vincitrice e la seconda classificata venissero recuperate. Becky Cavanagh, ambasciatrice del Ducky Derby e atleta di Special Olympics da 13 anni, ha sollevato la paperella vincitrice tra le acclamazioni della folla assiepata su entrambe le sponde del fiume. La gara raccoglie fondi per Special Olympics Illinois, organizzazione che promuove competizioni in tutto lo Stato per persone con disabilità e bisogni speciali. Sponsorizzare una “paperella singola” costa 10 dollari – cifra che copre il pranzo di un atleta durante una gara – mentre con 30 dollari si acquista un “quack pack” da sei paperelle, sufficiente a fornire le medaglie d’oro per un’intera squadra. L’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 480.000 dollari.