Calendario Pirelli 2027, diffuso il teaser: focus sull’India

È stato diffuso il teaser del Calendario Pirelli 2027, realizzato dai fotografi Raghu Rai e Sølve Sundsbø e ambientato in India tra Delhi, Jaipur e le aree rurali. Il progetto, che debutterà in autunno, unisce icone internazionali e oltre duecento persone locali in una narrazione corale sulla spiritualità e le culture del Paese. Il calendario Pirelli 2027 è la seconda edizione del fotografo Sølve Sundsbø. Per l’occasione, ha lavorato con le immagini del compianto fotografo Raghu Rai (scomparso lo scorso 26 aprile) e con la collaborazione creativa della figlia Avani Rai.