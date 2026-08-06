Francesco Guccini, il ricordo di Pistoia: “Ha lasciato un segno indelebile nella cultura della città”

Francesco Guccini, il grande cantautore scomparso oggi all’età di 86 anni, era legato da un rapporto speciale con la città di Pistoia. Nel corso degli anni aveva visitato più volte la Biblioteca San Giorgio, cuore pulsante di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, partecipando anche a numerosi incontri pubblici per presentare le sue opere letterarie e dialogare con i lettori. Alla notizia della sua scomparsa, la Biblioteca San Giorgio ha voluto rendergli omaggio con un’esposizione temporanea dedicata al Maestro, che raccoglie le sue opere letterarie e discografiche, fotografie, ricordi personali e materiali che testimoniano il profondo legame con la città e con gli eventi culturali ai quali prese parte. In questo video, il sindaco Giovanni Capecchi ricorda il rapporto speciale che ha unito Francesco Guccini a Pistoia, oggi Capitale Italiana del Libro 2026, e il segno indelebile che il cantautore ha lasciato nella vita culturale della città.