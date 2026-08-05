Germania, trovato drone esplosivo all’aeroporto Lipsia: “Sospese operazioni di volo”

Un drone con attaccato un detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Lo riferisce Bild. Il detonatore, hanno spiegato le autorità, era difettoso e per questo l’esplosione non si è verificata. Per disinnescare l’oggetto è stato utilizzato un robot artificiere telecomandato. Nelle immagini l’aeroporto dove si è verificato il ritrovamento. Il portavoce della polizia di Lipsia Olaf Hoppe ha spiegato che il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte e che il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso.